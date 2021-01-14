В Татищевском районе Саратовской области сегодня днем,14 января, случилось смертельное ДТП.- По предварительным данным, в 12:55 в 4-х км до села Полчаниновка на трассе Нижний Новгород — Саратов столкнулись Hyundai Getz и ВАЗ-2112, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.В ДТП погибли две женщины — водительница и пассажирка отечественного авто. Пострадали три человека — две пассажирки ВАЗа и водитель Hyundai. Их госпитализировали.Обстоятельства аварии уточняются.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.