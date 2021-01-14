В Саратове за первые две недели 2021 года случилось 15 ДТП. Это на 53,1% ниже, чем за аналогичный прошлогодний период (было 32 аварии).Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, число погибших также сократилось — на 50%, с двух до одного человека. Примерно в такой же пропорции снизилось число пострадавших — с 41 до 20 человек.За 13 дней года сотрудники ГИБДД выявили более 2,4 тыс. нарушений ПДД. Большинство — 848 протоколов — было составлено за тонировку. Еще 717 водителей не имели полиса ОСАГО.Примечательно, что 132 нарушения совершили пешеходы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.