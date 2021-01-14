Сегодня, 14 января, снег с улиц Саратова вывозят более 100 единиц техники.Как сообщил первый заместитель мэра города Сергей Грачев в своем Инстаграм, по три звена на очистке, обработке тротуаров, дорог и вывозе снега работают в Волжском, Заводском, и Ленинском районах. В Кировском трудятся шесть звеньев, во Фрунзенском — 12.На улицы высыпали 1 203 тонны пескосоляной смеси и реагентов.Кроме того, расчищают территории около домов и социальных объектов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.