В Заводском районе Саратова пожарные выезжали тушить 12-этажный панельный дом.- Сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире на третьем этаже на проспекте Энтузиастов, 47 поступил в 12:08, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Оказалось, что горят вещи. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Никто не пострадал. Огонь ликвидировали в 12:44.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.