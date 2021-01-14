В Саратовской области на новогодние праздники, с 31 декабря, отдыхали 116 тыс. человек. Это как туристы, так и местные жители.- Меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Тогда было 160 тыс. человек. В этом году работали 800 туробъектов. Многие из них попали под программу кешбэка, — сообщила сегодня, 14 января, на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.По ее словам, в приоритете было соблюдение безопасности в период распространения коронавируса, все ходили в масках.Из 116 тыс. отдыхающих 40 тыс. предпочли экологический туризм, 60 тыс. — горнолыжный.В санаториях отдыхали около 3 тыс. человек, это 45% от загрузки санаториев. Многие, как отметила Бородянская, приехали поправить здоровье.В пятерку лидеров в области вошли Хвалынск, там отдохнули 81 тыс. человек, Саратов, Энгельс, Балаково и Воскресенский район.Заместитель директора АО «Саратовская ППК» Алексей Корж рассказал, что в этом году запустили первые четыре электрички в Хвалынский район.- Чуть более трех часов и вы на месте. От станции идет автобус. Планируем продолжать пускать электрички до конца сезона, а в идеале — организовать круглогодичные перевозки, — рассказал Корж.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.