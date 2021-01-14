Две школы в Саратовской области закрыто из-за коронавируса – в Марксовском и в Аркадакском районах. Там коронавирусная инфекция обнаружена у 3-х детей и 4-х заболевших педагогов.Об этом на брифинге 14 января сообщила замминистра образования Ирина Чинаева.Все организации среднего профобразования сегодня последний день на плановых каникулах и завтра, 15 января стартует там очное обучение.Среди детсадов нет полностью закрытых. Только в двух садах две группы - в Саратове и Озинках.По данным на 14 января из-за метели отменен подвоз транспорта для 7035 обучающихся в 40 муниципальных районах. В 22 сельских школах (1263 детей) Калининского района из-за метели отменены занятия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.