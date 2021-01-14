В Романовском районе Саратовской области начата доследственная проверка гибели человека на пожаре.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибший – 58-летний мужчина.По версии следствия, утром 14 января жители села Бобылевка заметили пожар в частном доме. После тушения огня в коридоре у двери нашли труп хозяина жилища.Установлено, что тело было обожжено, но признаков насильственной смерти не выявлено.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.