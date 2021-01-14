В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли семь человек.Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве региона, им было от 45 до 78 лет.Скончались мужчина 70 лет и женщина 78 лет с атеросклеротической болезнью сердца, хронической ишемией головного мозга. Кроме того, умерла 66-летняя женщина с циррозом печени, хронической обструктивной болезнью легких.Самой молодой скончавшейся стала 45-летняя женщина с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом. У 54-летней умершей была артериальная гипертензия и сердечная недостаточность.Кроме того, умерли двое мужчин 62 и 65 лет. У первого был хронический гепатит и диффузный кардиосклероз, а у второго — хроническая обструктивная болезнь легких и ожирение 3-4 степени.Таким образом, всего от коронавируса скончались 459 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.