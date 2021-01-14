В Саратове работают горячие линии по вопросам уборки снега.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, номера есть во всех районах города.- Единая дежурно-диспетчерская служба города – 659-659;- Волжский район – 659-695;- Заводской район – 659-871;- Кировский район – 659-872;- Ленинский район – 659-873;- Октябрьский район – 659-874;- Фрунзенский район – 659-876.Также можно узнать, как работает общественный транспорт. Для этого работает номер 28-69-48.По уборке во дворах и на придомовых территориях многоквартирных домов, жители областного центра должны обратиться в свою управляющую организацию: ЖСК, ТСЖ или УК, а также в Госжилинспекцию – 27-54-39.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.