Служба одного из сайтов для поиска работы выяснила, на что тратят свой рабочий день жители Саратовской области.Каждый пятый респондент от 91 до 100% честно работает, 28% тратят на это 81–90% времени.Больше трудятся женщины, 51% из них выбирали более высокие значения, а среди мужчин таковых лишь 40%. Чем моложе человек, тем меньше времени он тратит на работу.Половина опрашиваемых заявила, что тратит на общение с коллегами 20% от проведенного на работе времени или меньше. Это представители научно-образовательной сферы (50%) и банковской (48%).Почти все время общаются с другими на работе 4% граждан, а каждый десятый сотрудник Саратовской области — 61–70% своего времени.Каждый шестой опрашиваемый в среднем обедает меньше 15 минут, основная масса — представители туристической и медицинских сфер. От 15 до 30 минут тратят на это 40% респондентов из Саратовской области, столько же от получаса до часа.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.