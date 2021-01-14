Жертвой интернет-мошенничества стал 22-летний саратовец.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в два часа ночи он был в сауне и наткнулся на объявление об услугах проституток. Парень позвонил по указанному номеру и перечислил 16 тысяч рублей туда, куда ему сказала женщина на том конце провода.Девушек он так и не дождался, поэтому обратился в полицию.На удочку злоумышленников попалась и 37-летняя жительница Саратова. Она хотела отдохнуть в феврале в Сочи и искала себе гостиницу.Наткнувшись на одно из объявлений в интернете, гражданка связалась с представителем места отдыха Аркадием и отправила более 39 тыс. рублей на указанный счет.Подтверждения о бронировании не последовало. Гражданка поняла, что ее обманули и обратилась к правоохранителям.По обоим фактам возбуждены уголовные дела.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.