Отменены автобусные рейсы из Саратова.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, это связано с плохими погодными условиями: снегопадом и низовой метелью.Отменены рейсы на следующих направлениях:– 06:00 Саратов – Балаково;– 06:40 Саратов – Балтай;– 06:50 Саратов – Маркс;– 07:00 Саратов – Балаково;– 07:20 Саратов – Ульяновск;– 07:45 Саратов – Маркс;– 07:50 Саратов – Балтай;– 08:00 Саратов – Самара;– 08:10 Саратов – Лысые Горы;– 08:40 Саратов – Романовка;– 09:00 Саратов – Маркс;– 09:00 Саратов – Аркадак;– 09:40 Саратов – Белая Гора;– 09:40 Саратов – Волгоград;– 09:45 Саратов – Пугачев;– 10:00 Саратов – Маркс;– 10:30 Саратов – Балаково;– 11:00 Саратов – Камышин;– 11:15 Саратов – Аткарск;– 11:50 Саратов – Балтай;– 12:15 Саратов – Маркс;– 13:00 Саратов – Маркс;– 13:30 Саратов – Балтай:– 13:30 Саратов – Екатериновка;– 13:40 Саратов – Пенза;– 13:50 Саратов – Романовка;– 14:00 Саратов – Балаково.Уточнить информацию можно в справочной автовокзала: 004, +7 (8452) 24-62-22.