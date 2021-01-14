В Октябрьском районе Саратова сегодня ночью, 14 января, произошел смертельный пожар.- Сигнал о возгорании на улице Новоузенская поступил в 01:46. Полыхала двухкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Площадь пожара составила 2 кв. м. Его тушили четыре расчета.Из-за ЧП погибла 79-летняя женщина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.