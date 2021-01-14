Федеральную трассу Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград сегодня, 14 января, открыли.- Действующее временное ограничение на указанном выше участке отменено, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.Напомним, трассу закрывали для проезда грузовиков и автобусов на участке с 325 по 425 км из-за метели.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.