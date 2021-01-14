В Заводском районе Саратова вчера, 13 января, полиция раскрыла кражу.- Поздним вечером 6 января поступило заявление 23-летнего мужчины. Обокрали его квартиру на первом этаже. Злоумышленники отжали пластиковую дверь балкона и забрали телевизор, компьютер, монитор, колонки, наушники, комплект постельного белья и продукты. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Полицейские возбудили дело и задержали 52-летнего рецидивиста. Он признался в преступлении. Похищенное изъято.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.