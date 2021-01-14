Государственная жилищная инспекция Саратовской области напоминает о необходимости чистить снег с крыш многоквартирных домов.Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, некоторые адреса проверил лично руководитель инспекции Сергей Вербин.Он обнаружил, что с крыш домов на 1-м Соколовогорском проезде и улице Бакинская свисают сосульки.Также пласты снега скопились на козырьках балконов, но их обязаны чистить собственники.- Два года назад сход наледи с таких козырьков привел к гибели людей — печальные случаи были в Саратове и Энгельсе. В итоге к уголовной ответственности привлекли именно собственников, — отметил Сергей Вербин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.