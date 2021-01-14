Вчера, 13 января, на улице Набережная Леонова в Балаково произошло ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 38-летний водитель Renault Logan сбил двухлетнего мальчика у дома №21.В этот же день, в 17:00 на Проспекте Героев в этом же городе 44-летняя водительница Chevrolet Lacetti сбила 52-летнюю женщину.Обоих пешеходов госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.