В Саратовской области за минувшие сутки удалось выявить 249 зараженных коронавирусом.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровевших больше – 263 человека за сутки.Теперь в регионе зарегистрировано 38 944 случая заболевания и 33 419 – выздоровления.Среди новых инфицированных 15 несовершеннолетних и 82 человека старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.