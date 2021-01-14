Глава Саратова Михаил Исаев обратился к горожанам с призывом помочь в уборке снега.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сейчас коммунальные службы работают круглосуточно, была привлечена дополнительная техника. Всего на улицы вышло 256 спецмашин.- Но мы видим, что ситуация в городе непростая. На утро после сильного снегопада от ряда отдаленных территорий поступает информация о снежных переметах на дорогах, наблюдается затруднение в движении общественного транспорта, в городе зафиксированы пробки, – заявил Михаил Исаев.Он отметил, что были мобилизованы все силы, основное внимание уделяется расчистке подъездов к социальным учреждениям, больницам. За ночь уже было вывезено семь тыс. кубометров снега.Муниципалитет обращается к различным коммерческим предприятиям, заводам, производствам, управляющим компаниям с призывом вывести на уборку технику и дворников, расчистить прилегающие территории.Также Исаев призывает саратовцев отказаться от поездок на личных машинах, отдать предпочтение общественному транспорту.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.