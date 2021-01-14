В Саратовской области на расчистку дорог вышла 921 единица техники.Как сообщил на своей странице в Instagram председатель областного правительства Роман Бусаргин, по региональным трассам проезд обеспечен, также открыты практически все муниципальные дороги.Напомним, закрыто движение по федеральной трассе до Волгограда. Там работают все оперативные службы, ГИБДД вечером 13 января предупреждала о закрытии дороги для грузовиков и маршрутного транспорта.- Ситуация находится на контроле. По поручению губернатора особое внимание уделяется уборке территорий, прилегающих к социальным учреждениям, – подчеркнул Роман Бусаргин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.