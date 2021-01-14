В Ленинском районе Саратова будут судить 56-летнего мужчину, забившего отца до смерти.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в квартире дома на улице Лунная.По версии следствия, мужчина жил там с 79-летним отцом. 16 октября он пять раз ударил старика кулаками по голове и три раза — по телу. Медиков для помощи пострадавшему он не вызвал, и 19 октября тот скончался.Смерть наступила от тупой травмы головы.Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был арестован, дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.