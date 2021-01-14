В Энгельсе Саратовской области 31-летнего мужчину обвиняют в двойном убийстве.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину он признал.По версии следствия, около пяти утра 6 января он познакомился у магазина с 59-летним мужчиной. Новый приятель пригласил его в гости к своему 56-летнему другу в квартиру дома на улице Космонавтов.Там они организовали алкогольные посиделки, но застольный разговор не клеился из-за разницы во взглядах. Более старшие собутыльники упрекнули нового знакомого, что у него еще не хватает жизненного опыта для обсуждения. Но тот не желал слышать подобного и вспылил.59-летний мужчина схватился за нож и заявил, что у него есть судимость. Но 31-летний не проникся уважением и ударил того табуретом по голове, впоследствии зарезав тем же ножом. Второго собутыльника — хозяина жилища — он свалил с ног кулаком, а потом добил ногами.После этого мужчина решил сжечь квартиру, чтобы замести следы. Для этого он разлил подсолнечное масло, собрал в кучу одежду и поджег, а сам скрылся, заперев дверь.Тела погибших были найдены во время тушения огня.Мужчина был взят под стражу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.