В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в сексуальном развращении трех детей.По версии следствия, днем 5 июня мужчина совершил развратные действия на улице перед тремя девочками в возрасте шести и семи лет. Одна из них позже поведала о случившемся матери, а та обратилась в полицию.В тот же вечер мужчина повторил свои действия, но уже перед девятилетней девочкой на улице Горького. А 6 июня он снова ее увидел и опять травмировал психику ребенка сексуальным поведением.Следователи СК сумели наладить с пострадавшими детьми контакт и получили необходимые сведения о злоумышленнике. Вскоре мужчина был задержан полицией Энгельса.Свою вину он не признал. Дело передано в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.