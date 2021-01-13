В Кировском районе Саратова вынесен приговор бывшему полковнику полиции Вадиму Богомолову.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, его признали виновным в получении взятки в значительном размере.Вадим Богомолов занимал должность заместителя начальника УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области, был начальником тыла и начальником ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Саратовской области.Суд установил, что свои служебные возможности и связи он использовал, чтобы получать разного рода выгоду. Например, в 2005 году в развлекательном заведении он познакомился с бизнесменами, которые впоследствии предложили ему ежемесячную плату в 30 тыс. рублей, чтобы он «закрывал глаза» на возможные нарушения. В общей сложности он получил 150 тыс. рублей.Вадима Богомолова приговорили к двум годам и двум месяцам в колонии и штрафу в 4,5 млн рублей.Приговор был обжалован обеими сторонами. Обвинение считало его слишком мягким, а защита заявила, что в тот момент Богомолов не имел отношения к службе в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, а видеозапись передачи денег была недостоверна.Судебная коллегия изменила приговор: к наказанию добавилось лишение права занимать ряд должностей на госслужбе. Отбывать срок он должен в колонии общего режима.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.