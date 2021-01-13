В центре Саратова задержали 39-летнего жителя Республики Чувашия.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии, рецидивист уклонялся от судебного наказания и был в розыске. Его искали чебоксарские правоохранители.Мужчину поймали росгвардейцы днем 12 января и передали полицейским.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.