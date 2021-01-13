В Саратовской области за сутки жертвами мошенников стали 11 человек.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, аферисты обогатились на 1,6 млн рублей.Самая частная схема обмана — якобы звонок из банка о несанкционированных списаниях.Жительница Энгельса попалась на эту уловку и по указке незнакомца оформила кредит на 250 тыс. рублей, а потом перевела их на «безопасный счет».Когда она поняла, что случилось, то пошла в полицию.В ГУ МВД по Саратовской области просят граждан не переводить деньги и не давать данные своих карт, кодов и паролей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.