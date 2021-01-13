Выбраны трамвайные вагоны, которые будут работать в Саратове.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, всего было выбрано 30 вагонов. Они оснащены кондиционерами, системами отопления и вентиляции.Инициатива передачи трамваев из Москвы в Саратов принадлежит председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину. Она направлена на помощь транспортной системе города и на снижение процента износа подвижного состава.- Все отобранные трамваи являются полностью исправными и находятся в хорошем состоянии. Во время плановых модернизаций в них были заменены системы управления, обновлена отделка салонов, установлено видеонаблюдение. Ведь важно не только какое оборудование пришло с завода, но и как эксплуатировалось, содержалось и обновлялось. Уверен, что и в Саратове эти вагоны прослужат долго, — сообщил главный инженер Кировского трамвайного депо Роман Лазарев.Таким образом, в Саратове будут работать 26 одиночных вагонов и две пары.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.