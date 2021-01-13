В Саратовской области сегодня, 13 января, и завтра ожидается сильный снегопад, порывистый ветер и гололед.Губернатор Валерий Радаев в своем Инстаграм призвал всех быть осторожнее.- Коммунальные, дорожные службы и подразделения МЧС должны находиться в готовности, чтобы оперативно отреагировать на вызовы, — написал он.Также Радаев поручил главам районов региона уделить внимание отдаленным населенным пунктам, чтобы люди, в случае необходимости, не остались без помощи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.