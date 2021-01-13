В Саратовской области отменили карантин по бешенству в Дергачах, селе Верхазовка Дергачевского района и селе Большой Мелик Балашовского района.- Новый очаг заболевания зарегистрирован в селе Ивановка Федоровского района. Бешенство обнаружили у собаки местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении ветеринарии.Теперь в Ивановке объявили карантин, там работают ветеринары.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.