В Энгельсе осудили 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в применении насилия в отношении правоохранителя.- Вечером 29 октября 2020 года около дома по улице Василевского мужчина ударил полицейского кулаком по лицу, а затем в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.Свою вину на суде он признал. Его оштрафовали на 25 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.