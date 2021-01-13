На улице Шелковичная в Саратове 30-летняя женщина разбилась, катаясь на ватрушке.Как сообщили «КП-Саратов» источники, ЧП в Октябрьском ущелье случилось 6 января.Женщина врезалась в дерево, скатываясь с горки у дома №202. С травмами ее доставили в больницу, где она умерла, не приходя в сознание.Правоохранители организовали проверку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.