Все школы Саратовской области – 194 учреждения – сегодня, 13 января, работают в штатном режиме.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, все 249 тыс. школьников ходят на занятия очно.В связи с заболеваемостью коронавирусом закрыты две группы в двух детсадах – в Саратове и Озинках. А также дошкольная группа в школе поселка Студеный Петровского района, которую посещают пять воспитанников.Каникулы продолжаются в учреждениях среднего профессионального образования,В министерстве напомнили, что классы закрывают на недельный карантин, если число зараженных превышает 20%.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.