В Заводском районе Саратова вынесен приговор 18-летнему юноше.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в покушении на наркоторговлю в составе преступной группы.Установлено, что юноша, которому в тот момент было 17 лет, вместе с четырьмя приятелями от 18 до 24 лет купили крупную партию синтетического наркотика. Они планировали продавать его через закладки.Однако 24 и 25 января 2020 года сотрудники УФСБ провели спецоперацию и задержали всех пятерых. У двух парней при себе были обнаружены препараты. Также были найдены тайники с наркотиками.Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего члена банды было расследовано отдельно. Суд приговорил его к четырем годам в колонии общего режима.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.