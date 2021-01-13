В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались трое мужчин.Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве региона, им было от 46 до 80 лет.У 46-летнего мужчины имелось наследственное генетическое заболевание, у 67-летнего — сахарный диабет, гипертония и перенесенный инсульт, у 80-летнего — ишемическая болезнь сердца и перенесенный инфаркт миокарда.Общее число скончавшихся от коронавируса в области — 452.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.