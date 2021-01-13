Дорогу возле саратовской школы заливает сточными водами.Как сообщил анонимный пользователь в группе «Заводской Online Саратов», это случилось у школы №90, которая находится на Заречной улице.По словам жителя, причиной стал прорыв канализации в доме №11.- Бежит уже два дня. По всей дороге вонь, не пройти, — написал автор поста.Кстати, там же рядом расположены детский сад №196 и горбольница №10.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.