На дороги Саратовской области за сутки высыпали 2 491 тонну песка с солью.- На 17:00 12 января регион расчищали 233 машины и 107 рабочих. В населенных пунктах к уборке привлекли 62 человек и 330 единиц техники. На утро 13 января к работам привлекли 106 машин и 33 рабочих, а в населенных пунктах — 135 рабочих и 204 единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.Перекрытых дорог нет, техника дежурит в 20 районах, в 18 — продолжается уборка и посыпка дорог реагентами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.