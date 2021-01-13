Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура нашла нарушения в шести школах и 11 детсадах.- По периметру зданий есть снег и наледь, а территория и подъездные пути не очищены. Это затрудняет безопасный проход детей к учреждениям, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.Руководители школ и детсадов тем самым нарушили законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и получили представление.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.