Во Фрунзенском районе Саратова ООО «Стамм» задолжало сотрудникам деньги.- 391 сотруднику не выплатили зарплаты на сумму более 6 млн рублей. Прокурор направил в адрес гендиректора представление и объявил предостережение, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.Фирму и руководителя также привлекли к административной ответственности.После этого «Стамм» отдал деньги сотрудникам.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.