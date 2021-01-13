Иерей Александр Мурылев, штатный клирик Архиерейского подворья — храма Святителя и Чудотворца Николая Саратова был почислен за штат.Соответствующий указ подписал митрополит Саратовский и Вольский Игнатий 12 января.Причиной отставки иерея стал «отказ в совершении богослужения и поведение, не соответствующее сану священнослужителя». Теперь ему запрещено служить и совершать требы.Окончательное решение должен принять Епархиальный суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.