В Саратове 28-летняя жительница Волжского района лишилась 300 тыс. рублей из-за мошенников.- В соцсети ей поступило предложение поучаствовать как инвестор в закупке имущества. Девушка перевела деньги. После этого аккаунт собеседника оказался заблокирован, а номер телефона недоступен. Она пошла в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.На уловки аферистов попался и 54-летний житель Ленинского района. Он разместил объявление о сдаче квартиры. Через несколько часов ему позвонил потенциальный арендатор, представившийся Валерием из соседнего региона. Он выразил желание снять жилье, за которое должна была заплатить фирма, в которой он работает.Чтобы получить деньги за полгода вперед, от потерпевшего попросили данные карты и код из СМС. Арендодатель лишился 93 тыс. рублей.Полиция возбудила уголовные дела.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.