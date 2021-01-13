В Саратове направлено в суд уголовное дело о несчастном случае не производстве.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летнего машиниста экскаватора обвиняют в нарушении правил безопасности, что привело к смерти его 40-летнего коллеги — водителя грузовика.По версии следствия, 22 июля они занимались вывозом мусора со стройплощадки на улице Большая Затонская. Примерно в 17:30 экскаватор задним ходом наехал на водителя грузовика. Тот скончался на месте.Свою вину экскаваторщик не признал.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.