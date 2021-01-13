Министр образования Саратовской области Ирина Седова обратилась к педагогическим работникам.- В период пандемии к работникам образования повышенное внимание в части добровольной вакцинации, так как вы имеете широкий круг контактов, большинство из которых с детьми и малышами. Именно поэтому вам в числе первых предоставлена возможность вакцинации. Очный формат обучения в приоритете для всей страны, а профилактика — это важная мера для защиты собственного здоровья и здоровья окружающих. Но, повторюсь, вакцинация проводится исключительно на добровольной основе, — подчеркнула она.Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику и сообщить о работе в образовательном учреждении. Вас вакцинируют бесплатно, если нет противопоказаний.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.