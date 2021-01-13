В Пугачевском районе Саратовской области утром 12 января произошла авария с тремя авто.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась на 1-м км дороги Пугачев — Перелюб. Автомобиль ГАЗ-2203 врезался в прицеп СЗАП-8305 автомобиля МАЗ-6312а9-320-010.По предварительной версии, 63-летний водитель «Газели» врезался в стоящий прицеп. После этого с его автомобилем столкнулся ВАЗ-21124.Пострадала 61-летняя пассажирка ГАЗ, она была госпитализирована.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.