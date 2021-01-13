В Саратовской области утром 13 января стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, зарегистрировано 252 новых заболевших.Выздоровевших за сутки немного меньше – 220 человек.Среди новых пациентов у 159 выявлены признаки ОРВИ, у 75 – пневмонии.Также из них 21 несовершеннолетний и 87 человек старше 87 лет.Всего в регионе зарегистрировано 38 695 случаев заражения и 33 156 – выздоровления.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.