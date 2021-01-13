Вчера, 12 января, в 21:20 напротив дома №41\\\\1 на улице Строителей в Саратове случилось ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 44-летняя водительница Daewoo Matiz, по предварительным данным, влетела в Renault Sandero под управлением 25-летнего мужчины.В результате аварии женщину госпитализировали с травмами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.