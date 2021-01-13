Полиция Кировского района раскрыла грабеж из комиссионного магазина, расположенного на Соколовой улице в Саратове.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 11 января в 21:31 неизвестный разбил витрину торговой точки, проник внутрь и забрал iPhone XS и iPhone XR.Общая сумма ущерба составила почти 75 тыс. рублей.По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний безработный мужчина, который во всем признался.На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.