Денис Фадеев, глава Петровского района Саратовской области, заражен коронавирусом.Об этом он написал на своей странице в Facebook.- Ушел на самоизоляцию, подтвержден COVID-19. Сегодня врачи диагностировали коронавирус — сообщил он.По словам Фадеева, заболевание протекает легко, поэтому он продолжает работу, но из дома.Глава района обратился к жителям с просьбой соблюдать предписания медиков и специалистов Роспотребнадзора.- Носите маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию. Не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, – сказал он.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.