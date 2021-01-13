В Балашовском районе Саратовской области по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего, будут судить 41-летнего местного жителя.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже имел проблемы с законом.Следствие считает, что он нанял для ремонта крыши своего дома в селе Новопокровское односельчан. Утром 25 октября работники с хозяином решили выпить, в итоге между ними разгорелась ссора.Хозяин и 29-летний подсобник повздорили, и старший из мужчин три раза ударил его гвоздодером по голове, потом добил руками и ногами. Когда он понял, что пострадавший умер, то решил скрыть преступление.Мужчина перетащил труп в безлюдное место и засыпал листвой и ветками. Однако, когда 28 октября к нему пришли сотрудники полиции, которые разыскивали пропавшего, он во всем сознался и показал, где спрятал тело.Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.