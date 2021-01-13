В Кировском районе Саратова был найден труп человек.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел слесарь управляющей компании.Он спустился в подвал дома на улице Емлютина, чтобы отремонтировать систему водоснабжения. Там слесарь увидел труп и вызвал полицию.Следователи начали проверку. Следов насильственной смерти не выявлено. Предварительно установлено, что мужчина умер не менее недели назад.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.