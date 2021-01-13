В Саратовском районе вынесен приговор 44-летнему мужчине.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в покушении на убийство жены.Утром 26 июня прошлого года он с 30-летней супругой были у себя дома в Саратовском районе. Мужчина приревновал женщину и 20 раз ударил ее ножом по разным частям тела.Пострадавшей удалось выбежать в подъезд, где ее увидели соседи и вызвали врачей. Муж скрылся с места преступления и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось найти в Краснокутском районе.Свою вину он не признал, но суд решил иначе. Мужчину приговорили к 6,5 года в колонии строгого режима.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.